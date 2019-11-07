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القبض على شخص أشهر سلاحا وهدد بقتل نفسه في مطار الكويت

القبض على شخص أشهر سلاحا وهدد بقتل نفسه في مطار الكويت
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تواصل – وكالات:

تمكنت الإدارة العامة لأمن مطار الكويت الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص داخل مبنى الركاب وهو يحمل سلاحا ناريا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الرجل اقترب من إحدى النقاط الأمنية بمبنى الركاب، وأخرج سلاحا ناريا وصوبه إلى رأسه مهددا بقتل نفسه، لكن رجال الأمن تعاملوا معه بحيطة وحذر، وقاموا بإخلاء المنطقة من المسافرين وتطويقه من الخلف حتى دخل منطقة آمنة، حيث تمت السيطرة عليه وضبطه”.

وأشارت الداخلية إلى أنه تبين أن “المواطن بحالة غير طبيعية، وأنه من أصحاب السوابق، وقد سبق إبعاده من إحدى الدول العربية لسوء سلوكه”.

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