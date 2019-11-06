جريمة صادمة بالرياض.. اختطاف «فتاة قاصر» وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدرات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

جريمة صادمة بالرياض.. اختطاف «فتاة قاصر» وتقييدها وإجبارها على تعاطي المخدرات

0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة الرياض جريمة صادمة عندما أقدم مروج مخدرات على اختطاف فتاة قاصر وقيدها بواسطة “كلابشات” و أجبرها على تعاطي المخدرات.
وتمكنت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض من القبض عليه، وتبينت قوات الأمن وجود فتاة قاصر متغيبة عن أهلها منذ شهرين احتجزها المروج وأجبرها على تعاطي المخدرات.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني، أن المروج تم القبض عليه، وبحوزته مبالغ مالية وممنوعات، حيث تبين أنه كان يقيد الفتاة القاصر بالكلبشات أثناء حجزها لديه، لإجبارها على تناول هذه السموم.

وضبطت الحملة أيضا حبوبا محظورة، وأدوات تعاطي مادة الشبو المخدرة، وسلاح صيد، وأكثر من 10 جوالات متنوعة، إضافة إلى 3 أشخاص كانوا معه، أثناء تعاطيهم المخدرات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة الرياض تداهم وكراً لتصنيع الخمور وتضبط 30 ألف لترٍ (فيديو)

شرطة الرياض تداهم وكراً لتصنيع الخمور وتضبط 30 ألف لترٍ (فيديو)

شرطة الرياض توضح الملابسات الكاملة لمقطع «التهديد بسلاح رشاش».. وتكشف هوية المتورطين

شرطة الرياض توضح الملابسات الكاملة لمقطع «التهديد بسلاح رشاش».. وتكشف هوية المتورطين

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

بالفيديو.. القبض على شاب هدد آخر بـ«رشاش» بعد احتجازه في مؤخرة سيارته

القبض على قائد مركبة دهس عامل محطة وقود بالرياض (فيديو)

القبض على قائد مركبة دهس عامل محطة وقود بالرياض (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>