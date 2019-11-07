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دهس طالبين فور نزولهما من الحافلة المدرسية في «نجران»

دهس طالبين فور نزولهما من الحافلة المدرسية في «نجران»
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة نجران، أمس الثلاثاء، حادثة دهس طالبين بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس المنطقة، فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما.

وقعت الحادثة المروع، بعد أن عادت حافلة المدرسية تقلهما إلى المنزل، ووقفت الحافلة، في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر مما تسبب في تعريض الطالبين للدهس.

وبعد نزول الطالبين، عبرا من أمام الحافلة المدرسيةن وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما يرقد في حالة حرجة.

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