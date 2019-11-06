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إصابة 8 طلاب في حادث تصادم بحي الفيصلية بجدة

إصابة 8 طلاب في حادث تصادم بحي الفيصلية بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم وقع بحي الفيصلية اليوم شمال محافظة جدة، في إصابة 8 طلاب، وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث بعد تلقي البلاغ بوقوع تصادم ووقوع إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف “أبو زيد”: أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.

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