الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

الرياض.. «حيوان مفترس» يتجول قرب مدرسة بحي طويق (فيديو)

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

طبيب يحذر من خطورة «البطاريات الدائرية» بالمنازل.. تهدد حياة الأطفال

طبيب يحذر من خطورة «البطاريات الدائرية» بالمنازل.. تهدد حياة الأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور عمر الحربي، الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، من تواجد البطاريات الصغيرة الدائرية في المنازل، وذلك لسهولة بلعها من قبل الأطفال.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنها تسبب تشويه في المريء وتهدد حياة الأطفال”.

ونشر “الحربي” صوراً لحالة أحد الأطفال المصابين جراء تناوله بطارية دائرية، حيث تسببت في تشويه المريء بعد دقائق قليلة من بلعها.

وأوضح الدكتور الحربي أن آخر حالة باشرها من هذا النوع كانت الأسبوع الماضي وأصبح الطفل يعتمد على أنبوب للتغذية.

EIsvFlCUEAYCszJEIsvFnPU0AAuiNeEIsvFprU8AAPwYJ

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة المواصفات» تُحدد العمر المسموح به للأطفال لاستخدام الألعاب النارية

«هيئة المواصفات» تُحدد العمر المسموح به للأطفال لاستخدام الألعاب النارية

مستشارة تربوية تُحدد علامات تعرُّض الطفل للتنمر وكيفية حلها

مستشارة تربوية تُحدد علامات تعرُّض الطفل للتنمر وكيفية حلها

هل يمكن أن يكون دواء الأطفال غير مُجدٍ؟.. تقرير طبي يُجيب بـ9 نصائح

هل يمكن أن يكون دواء الأطفال غير مُجدٍ؟.. تقرير طبي يُجيب بـ9 نصائح

طبيب يتعرض لأزمة نفسية حادة ويتهجم على زملائه في جازان

طبيب يتعرض لأزمة نفسية حادة ويتهجم على زملائه في جازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>