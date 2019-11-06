بالأسماء.. «التعليم» تعلن ترشيح ١٥٩ مواطناً ومواطنة على الوظائف الإدارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في ١٤٤١/١/٢هـ.

ودعت وزارة التعليم المرشحين والمرشحات البالغ عددهم ١٥٩ مواطناً ومواطنة إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم الموجهين لها أو الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية (إدارة التوظيف) بمقر الوزارة بمدينة الرياض خلال(١٠) أيام عمل من تاريخ الإعلان؛ لاستلام نموذج الكشف الطبي، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية وعدد ٢ صورة شخصية للرجال.

للاطلاع على الاسماء :

الرجال من هنا

النساء من هنا