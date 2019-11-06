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المدينة.. إنقاذ معتمر آسيوي بعد توقف قلبه لمدة 3 دقائق

المدينة.. إنقاذ معتمر آسيوي بعد توقف قلبه لمدة 3 دقائق
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة العام، اليوم الأربعاء، بفضل الله من إنقاذ معتمر آسيوي بعد أن توقف قلبه لمدة 3 دقائق.

وقال مدير المستشفى الدكتور أيمن خرابة “وصلت إلى طوارئ المستشفى حالة إسعافية لمعتمر آسيوي في العقد السابع من عمره يعاني من أزمة قلبية”.

وأضاف أنه تم تشخيص الحالة المتمثلة بأزمة قلبية حادة، وتم عمل الإجراءات اللازمة له عبر فريق طبي، ووضعه تحت التنفس الصناعي. كما بين بأنه أثناء عمل الإجراءات الطبية تعرضت عضلة القلب للتوقف، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي، واستقرت حالته نسبياً، إلا أن الأزمة القلبية عادت له مجدداً.

وتم عمل الإنعاش لتستقر حالته الصحية بعد توقف عضلة القلب لنحو 3 دقائق، ووضع المريض حالياً تحت الملاحظة تمهيداً لنقله إلى مركز القلب لعمل القسطرة للشرايين التاجية.

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