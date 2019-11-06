لأول مرة على مستوى المنطقة.. حفل عقد قران «نزيلة» داخل سجون جدة

تواصل – جدة:
شهدت سجون منطقة مكة المكرمة، لأول مرة على مستوى سجون المنطقة، حفلًا لعقد قران نزيلة “مواطنة” على مواطن بسجن النساء بجدة، بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن.
أوضحت ذلك مديرة سجن النساء بجدة، مروة يوسف، وقالت إن اختيار النزيلة تم من قبل شقيقة المواطن وهى إحدى نزيلات السجن، لافتة إلى أن النزيلة، تم تجهيزها مثل أي عروسة أخرى، بمساعدة من منسوبات السجن.
وأشارت إلى أن حفل عقد القران كان في تمام الساعة الـ10 من صباح أول أمس الأحد، بحضور والد النزيلة وشقيقها، بجانب العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها خصيصًا لهذه المناسبة.