لأول مرة على مستوى المنطقة.. حفل عقد قران «نزيلة» داخل سجون جدة

تواصل – جدة:

شهدت سجون منطقة مكة المكرمة، لأول مرة على مستوى ‏سجون المنطقة، حفلًا لعقد قران نزيلة “مواطنة” على مواطن ‏بسجن النساء بجدة، بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن.‏‎

أوضحت ذلك مديرة سجن النساء بجدة، مروة يوسف، وقالت إن اختيار ‏النزيلة تم من قبل شقيقة المواطن وهى إحدى نزيلات السجن، ‏لافتة إلى أن النزيلة، تم تجهيزها مثل أي عروسة أخرى، ‏بمساعدة من منسوبات السجن‎.

وأشارت إلى أن حفل عقد القران كان في تمام الساعة الـ10 من ‏صباح أول أمس الأحد، بحضور والد النزيلة وشقيقها، بجانب ‏العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها ‏خصيصًا لهذه المناسبة‎.‎