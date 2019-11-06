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لأول مرة على مستوى المنطقة.. حفل عقد قران «نزيلة» داخل سجون جدة

لأول مرة على مستوى المنطقة.. حفل عقد قران «نزيلة» داخل سجون جدة
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تواصل – جدة:

شهدت سجون منطقة مكة المكرمة، لأول مرة على مستوى ‏سجون المنطقة، حفلًا لعقد قران نزيلة “مواطنة” على مواطن ‏بسجن النساء بجدة، بحضور ذويها والنزيلات ومنسوبات السجن.‏‎

أوضحت ذلك مديرة سجن النساء بجدة، مروة يوسف، وقالت إن اختيار ‏النزيلة تم من قبل شقيقة المواطن وهى إحدى نزيلات السجن، ‏لافتة إلى أن النزيلة، تم تجهيزها مثل أي عروسة أخرى، ‏بمساعدة من منسوبات السجن‎.

 وأشارت إلى أن حفل عقد القران كان في تمام الساعة الـ10 من ‏صباح أول أمس الأحد، بحضور والد النزيلة وشقيقها، بجانب ‏العريس وأشقائه، في قاعة الاجتماعات والتي جرى تجهيزها ‏خصيصًا لهذه المناسبة‎.‎

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