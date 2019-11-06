«الصندوق العقاري»: إيداع 1.3 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 1.365 مليار وثلاثمائة مائة وخمسة وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

من جانبه، كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة وسبعين مليون ريال.

وأكد “ابن ماضي”، على اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكداً استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها، موضحاً أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسون عاماً تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020 ،كما أطلق سكني مبادرة دعم تجديد المساكن والتي تمكن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم عن 50 عاماً من الحصول على جزء من دعمه مقدماً عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة .

‫ولفت إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيسي في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول ، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغ نحو 1.831 مليار وثمانمائة وواحد وثلاثين مليون ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.643 سبعة مليارات وستمائة وثلاثة وأربعين مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من كافة القطاعات العسكرية.

‫وقال إن الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كافة البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

يشار إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري و مركز العناية بالمستفيد 199088 جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية .