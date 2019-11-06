أمر ملكي بترقية 536 عضوًا في النيابة العامة

تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية (536) عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.