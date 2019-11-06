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بالصور.. جمعية «عرقة الخيرية» تستقبل قادة التميز لتبادل المعلومات والخبرات

بالصور.. جمعية «عرقة الخيرية» تستقبل قادة التميز لتبادل المعلومات والخبرات
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت جمعية “عرقة الخيرية” مساء يوم أمس الثلاثاء بمقرها قادة التميز، حيث بدأ اللقاء بجولة تفقدية للتعريف بالجمعية وأنشطتها.

واطلع الحضور على أقسام الجمعية ومشاريعها وأبرز خططها، وتم طرح ورقتي عمل بهذا اللقاء قدمها كل من الدكتور محمد العميري بعنوان (التميز بين التنظير والتطبيق)، وورقة أخرى بعنوان (ممكنات التحسين المستمر) قدمها الدكتور سليمان الميمان، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات.

واختُتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية ثم تناول العشاء، وقد أعرب الأمين العام للجمعية الأستاذ سامي العتيبي عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين وثقتهم بجمعية عرقة الخيرية لتكون حاضنه لهذا اللقاء.

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