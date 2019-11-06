«أبل» تعلن توقف الخدمات لإصدارات قديمة من أجهزتها

تواصل – وكالات:

كشفت شركة (Apple) الأمريكية أن بعض هواتف “iPhone” وحواسب “iPad” اللوحيّة التي صدرت عام 2012 أو ما قبله، ستتوقف عن العمل، ما لم يتم تزويدها بالتحديثات المطلوبة.

وأوضحت الشركة: “أن هواتف “iPhone 5″، التي لم تثبت تحديث “iOS 10.3.4″، ستتوقف عن الاتصال بالخدمات عبر الإنترنت، التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، وهذا يعني عدم قدرتها على تحميل التطبيقات من متجر App Store، والوصول إلى البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت”.

وأوضحت الشركة أنّه “في حال فوت أصحاب تلك الهواتف الموعد النهائي، فلن يتمكنوا من تحميل التحديث من إعدادات iPhone، وسيحتاجون إلى توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر من أجل الحصول على التحديث”.