تجنباً للمساءلة.. «المالية» تُحذر من إيداع مبالغ نقدية في حسابات مجهولين  

تواصل- فريق التحرير:

دعت وزارة المالية، اليوم، عبر وسم “غسل الأموال جريمة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، مؤكدة أن عدم صحة البيانات قد يُعرِّض للمساءلة.

وقالت الوزارة: تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.

وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.