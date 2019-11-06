7 فوائد صحية لشرب الماء.. أهمها الوقاية من حصوات الكلى

تواصل – الرياض:

يقلل الكثير من الأشخاص كمية تناولهم للماء خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب شعورهم بعدم العطش نتيجة لدرجة الحرارة المنخفضة، ولكنهم بذلك يفرطون في 7 فوائد صحية يوفرها الماء.

وقدمت الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، 7 فوائد صحية في الماء يجب الاستفادة بها نرصدها لكم في السطور التالية:

1- يعمل على فقدان الوزن

يعد الماء بديلاً لبعض المشروبات المليئة بالسعرات الحرارية، كما يساهم في شعور الشخص بالشبع مما يقل نسبة دخول المزيد من السعرات التي تؤدي لزيادة الوزن.

2- يحسن من عملية التمثيل الغذائي

والمقصود بالتمثيل الغذائي هو تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، حيث يساعد التمثيل الغذائي على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

3- يعالج اضطراب ضغط الدم

يساهم الماء في تدفق الدم في الأوعية الدموية بطريقة سليمة.

4- تخفيض مستوى السكر بالدم

يساعد الماء على ضبط معدلات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكر، كما يساهم في تخفيض نسبة إصابة الشخص السليم بالمرض.

5- يحمي من الإصابة بحصوات الكلى

تناول الماء يعمل على القضاء على الأملاح التي تتراكم وتكون حصوات في الكلى.

6- تحسين عمل الجهاز الهضمي

شرب الماء يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويعالج مشكلة الإمساك، والإقلال منه قد يعرض الشخص للشعور بالإمساك.

7- نضارة الوجه

يساعد على تفتيح بشرة الوجه من خلال تناول بشكل كافي لمدة تتراوح ما بين أسبوع فأكثر.

كمية المياه المفضل شربها يوميًا

يجب على الشخص تناول كمية مناسبة من الماء مع مراعاة وزن الشخص، وهي كالآتي:

ينصح قبل النوم بتناول 3 أكواب مياه لعدم حدوث تجلط في الدم بسبب عدم وجود حركة للجسم أثناء النوم.

كما يفضل تناول من 2 : 3 أكواب مياه عند الاستيقاظ، لطرد التراكمات الموجودة داخل المعدة.

ويجب مراعاة أمرين في تناول الماء الأول هو وزن الشخص، حيث يتم تحديد عدد الأكواب بمقدار حجم الجسم من خلال قسمة وزن الجسم على 8، فالشخص الذي يصل وزنه إلى 80 كيلو يتناول 10 أكواب، بينما الشخص الذي يبلغ 160 كيلو يتناول 20 كوباً من المياه على مدار اليوم.

وتحتوي حجم الـ 4 أكواب من الماء على مقدار لتر، لذلك يجب مراعاة كوب المياه الذي يحتوي على ربع لتر من الماء بداخله.