إصابة طالب حاول القفز من دورة مياه بمدرسة في الحوية.. و«تعليم الطائف» تُحقق

تواصل – الطائف:

شرعت إدارة تعليم الطائف في التحقيق بحادثة تعرُّض أحد طلاب المرحلة المتوسطة بالحوية لإصابة، وذلك بعد أن حاول القفز من إحدى دورات المياه للخارج؛ ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، وذكر أن طالبًا بإحدى المدارس المتوسطة بالحوية حاول القفز من نافذة إحدى دورات المياه بالمدرسة، الأمر الذي تسبب له في إصابة بسيطة، على إثرها نُقل للمستشفى، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف الخديدي أن لجنة من مكتب التعليم بالحوية ذهبت إلى المدرسة لمعرفة ملابسات الواقعة، والرفع بتقرير مفصل عن ذلك.