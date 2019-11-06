مجلة أمريكية: إيران متورطة في تدمير الاقتصاد العراقي ورفع نسبة البطالة لـ25%

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

«النيابة العامة» تحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع في هذه المخالفة

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

العثور على جثتي مواطن سعودي وخادمته في شقة سكنية بمصر

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

مجلة أمريكية: إيران متورطة في تدمير الاقتصاد العراقي ورفع نسبة البطالة لـ25%

مجلة أمريكية: إيران متورطة في تدمير الاقتصاد العراقي ورفع نسبة البطالة لـ25%
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريراً تُفند فيه رفض العراقيين للتدخلات الإيرانية، حيث اتهمت المجلة طهران بالتورط في دمار العراق، مستندة في ذلك إلى احتجاج الكثير من المتظاهرين العراقيين وهم يوجهون اللوم إليها.

وذكرت المجلة الأمريكية أن الهتاف الذي ردده المحتجون “إيران، برا برا” بات قاسماً مشتركاً بين المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانتشرت تسجيلات تُظهر محتجين وهم يحرقون العلم الإيراني.

وأضافت المجلة في تقريرها  أن الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعيشها بسبب استغلال إيران للعراق لتحقيق مصالحها الخاصة، وسرقة مقدراته وأموال الشعب العراقي وبدعمها للسياسيين الفاسدين، حتى بلغ مستوى البطالة بين الشباب 25%، كما أن شخصاً من كل خمسة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، على رغم من الثروة النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون بشكل كبير في محاولة لقمع التظاهرات، وتعزيز الحكومة المركزية في مواجهة ضغط الاحتجاجات، ونشروا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لتوفير معلومات استخباراتية وقناصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العراق.. إصابة 20 متظاهراً في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد   

العراق.. إصابة 20 متظاهراً في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد   

خلال ٢٤ ساعة.. 13 قتيلا برصاص الأمن في العراق

خلال ٢٤ ساعة.. 13 قتيلا برصاص الأمن في العراق

العراق.. وفاة وإصابة 14 متظاهراً في اشتباكات مع قوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

العراق.. وفاة وإصابة 14 متظاهراً في اشتباكات مع قوات الأمن أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

«رويترز» تكشف مخطط إيران لمنع الإطاحة برئيس وزراء العراق

«رويترز» تكشف مخطط إيران لمنع الإطاحة برئيس وزراء العراق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>