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إنشاء «كرسي الشيخ عبداللطيف العيسى لأبحاث الأيتام» بجامعة أم القرى

إنشاء «كرسي الشيخ عبداللطيف العيسى لأبحاث الأيتام» بجامعة أم القرى
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، أمس الثلاثاء، عقداً لإنشاء “كرسي الشيخ عبداللطيف العيسى لأبحاث ودراسات الأيتام “في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، والذي يعد كأول كرسي علمي من نوعه مخصص لأبحاث ودراسات الأيتام.

وقع العقد من جانب مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية عضو مجلس الأمناء الشيخ، نجيب بن عبداللطيف العيسى، ومن جانب جامعة أم القرى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور، عبد الله بن عمر بافيل.

وقد حضر مراسيم توقيع الاتفاقية الدكتور عبدالله بن محمد الدمخ الأمين العام لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، والدكتور خالد بن عبدالله السريحي عضو المجلس الخيري، والأستاذ خالد بن عضيبان السلمي مشرف المشاريع بالمؤسسة.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية الدكتور عبدالله بن محمد الدمخ أهمية هذا الكرسي والدور الكبير والهام الذي سيقدمه للنهوض برعاية الأيتام ومربيهم في المملكة وفق أسس علمية ودراسات فاعلة من خلال إجراء البحث العلمي والتدريب العملي وتنفيذ مجموعة من البرامج والنشاطات والملتقيات التي تخدم هذا المجال، ويشرف على الكرسي سعادة الأستاذ الدكتور خالد برقاوي.

وتأتي هذه المشاركة من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية امتداداً للمشاركات المجتمعية المتنوعة في مجالات مختلفة الصحية والتعليمية والإغاثية والتطويرية وغيرها بهدف خدمة جميع شرائح وطننا الغالي.

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