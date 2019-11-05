«دراسة»: حنان الأم يحمي أطفالها من مرض خطير

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة جديدة أجريت على 172 أسرة، في جامعة بوفالو إلى أن حنان الأمهات وتعاملهن بدفء مع أطفالهن يقلل من إصابتهم بالسمنة في الأشهر الأولى من حياتهم.

وأوضحت الدراسة بأن الأمهات اللواتي يتحدثن بشكل إيجابي وبلغة حنونة ودافئة أثناء اللعب مع أطفالهن يساهمن في تجنب إصابتهم بالسمنة.

على العكس من ذلك، قالت الدراسة، إن الأطفال الذين تحدثت أمهاتهم معهم بطريقة قاسية وتصرفن بمستويات من العداء تجاههم، أظهروا علامات على أنهم سوف يكتسبون وزناً غير صحي.

وأكد مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور كاي لينغ كونغ: “أن فترة ما قبل الولادة هي فترة حساسة من تطور الصحة والأمراض. الشتائم التي توجهها الأم للطفل لها عواقب سيئة عليه. تظهر دراستنا أنه من الممكن أن يتأثر الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بالطريقة التي تتعامل بها أمه معه”

وأشارت الدراسة إلى عوامل عديدة أخرى قد تتسبب بإصابة الطفل بالسمنة المفرطة مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية لوالديه، والتوتر الذي قد يدفع الطفل لتناول المزيد من الطعام، إضافة إلى إصابة الأم بالسمنة أثناء الحمل، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.