توقيع «اتفاق الرياض» بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

توقيع «اتفاق الرياض» بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

توقيع «اتفاق الرياض» بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي
0

تواصل – الرياض:

وقع ممثل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على “اتفاق الرياض”، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال إنه يأمل أن يكون الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، موضحا أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف ولي العهد: “شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية”.

وأشاد ولي العهد السعودي بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض، وقال إن “الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف”.

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني ، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع بالمنطقة

ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع بالمنطقة

«التحالف» يُسلِّم 12 طفلاً أجبرتهم مليشيات الحوثي على المشاركة في المعارك

«التحالف» يُسلِّم 12 طفلاً أجبرتهم مليشيات الحوثي على المشاركة في المعارك

شاهد.. طيران التحالف يستهدف طاقمين لميلشيا الحوثي في صعدة

شاهد.. طيران التحالف يستهدف طاقمين لميلشيا الحوثي في صعدة

«رويترز»: ولي العهد يُوافق على إعلان الطَرح الأولي لأرامكو غداً

«رويترز»: ولي العهد يُوافق على إعلان الطَرح الأولي لأرامكو غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>