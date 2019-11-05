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«مُساند»: 47 % من طلبات الاستقدام لمهنة «عاملة منزلية»

«مُساند»: 47 % من طلبات الاستقدام لمهنة «عاملة منزلية»
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تواصل – واس:

أصدر برنامج “مُساند” اليوم النشرة الدورية الشهرية للبرنامج التي تتضمن أرقاماً ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تفاصيل عن متوسط المدد الزمينة لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن 47 % من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي وقع التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلة، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 34%، وعامل منزلي بنسبة 17%، ومثلت 2% مهناً أخرى متعلقة بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الجنسية البنجلاديشية تُعد من أكثر الجنسيات طلباً في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 21%، تليها الجنسية الفلبينية بـ 20%، ثم الباكستانية 13%، والهندية 12%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 31% على عدد من الجنسيات المختلفة.

وبحسب النشرة الشهرية لـ”مُساند” فقد بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من دولتي بنجلاديش وأوغندة نحو 7 آلاف ريال، و 7800 ريال للاستقدام من دولة كينيا، في حين بلغت تكلفة الاستقدام الأقل من الفلبين 14 ألف ريال، وأما الهند وفيتنام وسريلانكا فقد قاربت 18 ألف ريال، وقد سجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلاً يتراوح بين 24 وحتى 27 يوماً لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

يذكر أن برنامج مُساند يُصدر بشكل شهري نشرة دورية يقدم من خلالها أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، ويتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخِدْمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما يتيح من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة خِدْمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط (اضغط هنا).

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