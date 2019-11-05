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مدير التوعية بالصحة يحدد الطريقة الصحيحة لإسعاف «غصة الرضع» (فيديو)

مدير التوعية بالصحة يحدد الطريقة الصحيحة لإسعاف «غصة الرضع» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قدم دكتور أحمد العمار مدير التوعية في وزارة الصحة نصائح مهمة لإسعاف الغصة لدى الأطفال الرضع، موضحا أن البعض يمارس حركات خاطئة.

وقال العمار، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، في حالة وجود مقاومة مثل الكحة على سبيل المثال، يتم الإسعاف من خلال إراحة الطفل على كف اليد وظهره لأعلى فقط ويستمر على ذلك حتى تزول الغصة.

أما في حالة عدم وجود مقاومة لدى الطفل وهي الأخطر، وأعراض ذلك النظر للأعلى والوجه يزرق، فيتم إراحة الطفل على كف اليد وبطنه لأسفل انحناء كامل، وظهره لأعلى والضرب على الظهر بخفة حتى خمس مرات، ثم تعديل وضع الطفل ليكون ظهره لأسفل والضغط على أسفل الصدر لخمس مرات، بخفة وفي حالة عدم زوال الغصة بعد ثلاث محاولات يتم الاتصال بالإسعاف فورا.

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