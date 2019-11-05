رويترز: طرح 2% من أسهم «أرامكو» في «تداول».. وإعلان النطاق السعري خلال أيام

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أكدت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن شركة أرامكو السعودية ستعلن النطاق السعري لاكتتاب الشركة في 17 نوفمبر على أن تبدأ العروض الترويجية في اليوم التالي أي في 18 نوفمبر الجاري، موضحة أن الشركة ستقوم بإدراج 2% من أسهمها في البورصة.

وذكرت المصادر أن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ستنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر والتسعير في 5 ديسمبر.

وكانت “رويترز” قد نشرت تقريراً، أوضحت فيه أن التقييم المحتمل- غير الرسمي- لشركة أرامكو قد يصل 2.3 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك توقعات المملكة التي كانت ترى أن تصل قيمة شركة النفط الأكبر في العالم إلى تريليوني دولار.