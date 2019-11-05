«صحة جازان» تُحيل موظفاً في مستشفى العارضة للتحقيق.. ارتكب هذا الخطأ

تواصل- فريق التحرير:

أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان موظفًا، يعمل في مستشفى العارضة العام، إلى التحقيق، لتسببه في خطأ أدى إلى حرمان عدد من المراجعين من مقابلة الاستشاري الزائر بقسم العيون، وحضورهم بعد مغادرته بيوم.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما كان عدد من مراجعي قسم العيون، بمستشفى العارضة العام قد وردتهم رسائل على جوالاتهم، تفيدهم بضرورة الحضور يوم الخميس الماضي، لمقابلة الاستشاري الزائر بعد فترة انتظار طويلة، غير أنهم فوجئوا عند المراجعة بأن الطبيب قد حضر يوم الأربعاء، أي قبل يوم من الموعد المحدد، وكان من المفترض إدخال تاريخ هذا اليوم، وليس اليوم الذي بعده.

وقال مراجعون إن ما حدث لا يخرج من دائرة الإهمال واللامبالاة بالمواعيد ودقتها ، موضحين أن مَن ارتكب الخطأ يجب أن يٌحاسَب كونه تسبب في ضياع مواعيد مهمة، قد لا تتكرر، خاصة أن الاستشاري زائر وليس مٌقيمًا في المستشفى.

وأضاف المتضررون ان البعض جاء من مكان بعيد، وآخرين تركوا عملهم، لزيارة الطبيب الاستشاري وبسبب إهمال الموظف فقد ضاعت عليهم الزيارة، متسائلين في الوقت ذاته عن المسؤول لهذا الإهمال الجم؟

من جهتها، اعترفت “صحة جازان” بحدوث خطأ في إدخال تاريخ الموعد لبعض المراجعين على نظام موعد من قِبل الموظف المختص بالمستشفى، لافتة إلى أنه تمت إعادة جدولة مواعيدهم، وإحالة الموظف للتحقيق.