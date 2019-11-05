بالفيديو.. دوريات الأمن بالرياض تضبط عدداً من المشتبه بهم بحوزتهم مواد مخدرة

تواصل – الرياض:

قدم الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر برنامج “سناب شات”، رصداً لأهم جهود دوريات الأمن في العاصمة الرياض.

وأظهر الرصد، تمكّن دوريات الأمن من القبض على عدد من المشتبه بهم، وضبط مواد مخدرة بحوزتهم؛ وذلك خلال انتشار دوريات الأمن وجولاتها الأمنية.

ويعد حساب الداخلية على منصة “سناب شات”، نافذة تُطل على المجتمع المحلي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.