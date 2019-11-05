بالفيديو.. دوريات الأمن بالرياض تضبط عدداً من المشتبه بهم بحوزتهم مواد مخدرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بشأن التعاملات الورقية والربط الإلكتروني

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بالفيديو.. دوريات الأمن بالرياض تضبط عدداً من المشتبه بهم بحوزتهم مواد مخدرة

0

تواصل – الرياض:

قدم الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر برنامج “سناب شات”، رصداً لأهم جهود دوريات الأمن في العاصمة الرياض.

وأظهر الرصد، تمكّن دوريات الأمن من القبض على عدد من المشتبه بهم، وضبط مواد مخدرة بحوزتهم؛ وذلك خلال انتشار دوريات الأمن وجولاتها الأمنية.

ويعد حساب الداخلية على منصة “سناب شات”، نافذة تُطل على المجتمع المحلي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداء لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. ضبط جماهير ألقت «قوارير المياه» داخل الملعب خلال مباراة الاتحاد والهلال

بالفيديو.. ضبط جماهير ألقت «قوارير المياه» داخل الملعب خلال مباراة الاتحاد والهلال

متهورون يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض.. هكذا تعامل معهم «المرور السري» (فيديو)

متهورون يقودون بسرعات جنونية ليلاً بالرياض.. هكذا تعامل معهم «المرور السري» (فيديو)

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>