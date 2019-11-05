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الرياض.. «بلدية الخرج» تعلق على تجول مركبة في مضمار المشاة الجديد

الرياض.. «بلدية الخرج» تعلق على تجول مركبة في مضمار المشاة الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

علقت بلدية محافظة الخرج بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، على ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي حول مخالفة بمضمار المشاة بطريق الملك سلمان، تمثلت في تجول مركبة به.

وقالت البلدية في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن “رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، وجّه بتكثيف تواجد الأمن الصناعي بكامل أنحاء المضمار”.

وأشارت إلى أنه تم البدء في تركيب كاميرات مراقبة؛ للحد من مثل هذه التصرفات، ولعدم العبث بمرافقه، وإعطاء القاصدين للمكان سبل الراحة على مدار الساعة.

وأضافت بلدية الخرج، أنها تفاعلت مع ما تم نشره خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص مضمار المشاة على طريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالله، بعد تجول أحد المركبات داخل حدود المضمار بشكل غير لائق.

وكان محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، دشن يوم 30 أكتوبر الماضي، مضمار المشي بطريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

 

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