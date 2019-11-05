لتجنب الأمراض القاتلة.. مقترح جديد بشأن العمالة والخادمات الجدد القادمين إلى المملكة

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس اللجنة الصحية بغرفة المدينة المنورة، حسين الردادي، عن تقديم مقترح لتقليص مهلة الكشف الطبي على العمالة والخادمات.

ونقلت “الوطن”، عن “الردادي”، أن المهلة المقترحة من 10 أيام أو أسبوع منذ دخولهم إلى المملكة؛ بدلاً من 90 يوماً، للحد من انتقال الأمراض المعدية للمخالطين.

وأضاف أن بعض الكفلاء يتأخرون في فحص العامل حتى قبل انتهاء مهلة الـ90 يوماً، التي يمهلها نظام الجوازات للكفيل لاستخراج إقامة للعامل أو العاملة.

وأوضح “الردادي”، أنه خلال الثلاثة أشهر يمكن للعدوى أن تنتقل للمخالطين من أفراد الأسر وزملاء العمل إذا كان المستقدم مريضاً، وذلك يعد سبباً من أسباب انتشار الأمراض المعدية.

واختتم “الردادي”، حديثه بأن الأمراض المنتشرة لدى العمالة الوافدة مثل “الإيدز، والوباء الكبدي ب، والوباء الكبدي ج، والدرن، والزهري، والأمراض الجلدية المعدية”.