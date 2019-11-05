ولي أمر يصفع مُعلِّماً على وجهه في إحدى مدارس الباحة.. تفاصيل ما حدث

تواصل- فريق التحرير:

تجري الجهات الأمنية والنيابة العامة تحقيقاً في واقعة اعتداء ولي أمر طالب على معلِّم داخل الفصل، بصفعه على وجهه أمام طلابه أول أمس بإحدى المدارس الابتدائية في الباحة.

وذكرت مصادر أنه أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية فوجئ معلِّم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال “ابني”، ولعدم معرفة المعلم بالزائر، ولحرصه على أمن طلابه الأطفال، طلب منه التوجه لإدارة المدرسة طبقًا للأنظمة المحددة لذلك، ليرد عليه الزائر “هات الولد لأعطيك مخمس”، بعدها فوجئ المعلم بصفعه على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء، تلاه اشتباك لحظي.

وأضافت المصادر: عندها حضر المدير الذي اصطحب ولي الأمر إلى مكتبه، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفعها للشرطة، فيما تقدم المعلم بشكوى للشرطة التي أحالتها للنيابة العامة، بينما توجه المعلم للمستشفى.