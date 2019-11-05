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«الدفاع الجوي» تُحدد موعد المقابلات الشخصية لشغل 76 وظيفة

«الدفاع الجوي» تُحدد موعد المقابلات الشخصية لشغل 76 وظيفة
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تواصل- فريق التحرير:

دعت قوات الدفاع الجوي المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائفها المعلن عنها في تاريخ (١٣ / ٠٢/ ١٤٤١ هـ) على موقع وزارة الدفاع، البالغ عددهم (76) متقدماً ومتقدمة، إلى إجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيس للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقوات الدفاع الجوي الواقع على طريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة بمدينة الرياض.

وأكّدت قوات الدفاع الجوي، أنها دعت أكثر من متقدم/متقدمة لكل وظيفة إلى إجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم/المتقدمة، وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت: على المعلنة أسماؤهم مراجعتهم في التاريخ المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق المطلوبة وهى (أصل الهوية الوطنية مع صورة- أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة -الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم)

وتابعت: نود التأكيد على أن مَن لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحددين له في القائمة المرفقة سيعد ذلك عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات عبر الرابط التالي (https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/91.aspx)

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