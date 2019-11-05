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القبض على مُعنِّف الطفلتين في حائل

القبض على مُعنِّف الطفلتين في حائل
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تواصل – فريق التحرير:

توصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى مسكن الطفلتين المعنفين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول، ويقوم أحد الأشخاص، بضربهما بعد خروجهما من المدرسة.

ووفقاً لـ”عكاظ” كشف مدير فرع الوزارة فريح بن محمد العياد، أن الوزارة وفرعها في حائل باشرت قضية الطفلتين للاطمئنان عليهما والتأكد من رعايتهما، إذ قبضت الجهات الأمنية على المُعنف الذي اتضح أنه من المقيمين العرب، ويجري حالياً استكمال التحقيقات من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار العياد إلى أنه سيتم تكليف وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل لإكمال الإجراءات وزيارة الطفلين.

 

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