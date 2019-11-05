أفضل طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة والقضاء على الجراثيم.. استخدم هذا النبات

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تواصل- فريق التحرير:

فوائد صحية عديدة لنبات الهيل (الحبّهان) المستخدم في الطبخ لإضافة نكهة عالية للطعام، ويعطي مذاقاً مختلفاً لعشاق القهوة، إلا أنه تم اكتشاف فوائد صحية جديدة لهذا النبات الذي يُطلق عليه “ملك التوابل”.

ويمُكن الاعتماد على بذور الهيل للتخلّص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بمضغ بعض البذور لمدة 3 إلى 5 دقائق لكونه يحتوي على مضادات للبكتيريا، فيساعد مضغه على تقليل التهابات اللثة، والقضاء على الجراثيم المسببة للتسوس.

ويحتوي الهيل على مضادات للأكسدة مفيدة لوظائف القلب، وتحمي من الأزمات القلبية، وتوجد أدلة على أنه يساعد على خفض الكولسترول المرتفع إذا تم تناوله يومياً لمدة 8 أسابيع.

أما الفائدة القصوى لنبات الهيل، في أنه يُحسّن التمثيل الغذائي ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون. إلى جانب ذلك، يساعد الهيل على تنظيف الكبد لنفسه وتنقيته من السموم.

 

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