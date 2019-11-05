تجربة فريدة.. شركة عالمية خفضت أيام العمل فزادت إنتاجية الموظفين

تواصل – وكالات:

كشفت شركة مايكروسوفت اليابان عن نجاح تجربتها بخفض عدد أيام العمل إلى 4 أيام فقط، بعدما ساهم ذلك في زيادة إنتاجية الموظفين؛ حيث ارتفع معدل المبيعات بنسبة 40% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.

وتضمنت التجربة وفقاً لوكالة “بلومبيرج” تقليل زمن الاجتماعات إلى 30 دقيقة بحد أقصى، وتشجيع الدردشة على الإنترنت بدلاً من الحوار المباشر بين الموظفين، فيما أعرب 92% من الموظفين المشاركين في التجربة عن رضاهم تجاه فكرة العمل 4 أيام أسبوعياً.

وأوضحت الوكالة أنه رغم نجاح التجربة إلا أن بعض مديري الشركات في اليابان ما زالوا غير مستوعبين لفكرة تغيير أسلوب العمل، كما أن بعض الموظفين يخشون أن يسبب تقليص أيام العمل إزعاجاً للزبائن.

وأشارت إلى أن التجربة التي جاءت استجابة لمساعي رئيس وزراء اليابان بجعل ظروف العمل أكثر مرونة، أدت لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 23% والحد من الأوراق المطبوعة بنسبة 59%.