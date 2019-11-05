الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

«صحة جدة» توضح ملابسات اعتداء حارس أمن على مدير مناوب

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بُشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

تركيا تعتقل شقيقة «البغدادي» شمال شرق سوريا

تركيا تعتقل شقيقة «البغدادي» شمال شرق سوريا
0

تواصل – وكالات:

أعلن مصدر أمني تركي، اليوم الاثنين، أن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم “داعش” السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وقال المصدر: إن “شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها أمس الاثنين؛ حيث كانت تعيش في أحد الكرفانات بشمال غرب سوريا”؛ بحسب وكالة “أسوشيتدس برس”.

وأشار المصدر الأمني التركي، إلى أن رسمية عواد، 65 عامًا، كانت تعيش في “الكرفان” مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول تركي بارز، أنه “تم القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز، ونأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

القيادة تهنئ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

روسيا تُرسل 300 عسكري إضافي إلى الحدود «السورية- التركية»

روسيا تُرسل 300 عسكري إضافي إلى الحدود «السورية- التركية»

الرئيس الأمريكي «ترامب»: أنباء سارّة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي «ترامب»: أنباء سارّة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

سقوط مروحية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية

سقوط مروحية عسكرية تركية داخل الأراضي السورية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد
المتعلقون
تدوينات حرة

المتعلقون

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>