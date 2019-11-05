تركيا تعتقل شقيقة «البغدادي» شمال شرق سوريا

تواصل – وكالات:

أعلن مصدر أمني تركي، اليوم الاثنين، أن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم “داعش” السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وقال المصدر: إن “شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها أمس الاثنين؛ حيث كانت تعيش في أحد الكرفانات بشمال غرب سوريا”؛ بحسب وكالة “أسوشيتدس برس”.

وأشار المصدر الأمني التركي، إلى أن رسمية عواد، 65 عامًا، كانت تعيش في “الكرفان” مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول تركي بارز، أنه “تم القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز، ونأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش”.