محكمة التنفيذ بمكة تُعيد شقق 30 مالكاً تعرضوا للاحتيال من صاحب عقار

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أصدرت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة حكما لصالح 30 مواطناً تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب شركة متخصصة في بناء وبيع شقق التمليك بحي العوالي، بعدما عُرضت شققهم السكنية للبيع في المزاد العلني عقب مطالبات طالت المتهم الهارب.

وفى حيثيات قرار المحكمة فقد تم إبطال الرهن على المبنى السكني الذى يشتمل شقق تمليك المواطنين، بعدما تبين أن الرهن حدث بعد ثلاث سنوات من بيع الشقق للملاك.

ووفقاً لـ”عكاظ “فإن المتضررين فوجئوا في وقت سابق بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية في حي العوالي ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها وتصدى له الملاك بسؤاله عن طبيعة مهمة المكتب وأفادهم الموظف بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني.

وأضاف المتضررون أن صاحب الشركة أوهم الراغبين في تملك الشقق واستلم منهم مبالغ مادية مقدما على أن يتم استكمال البناء لاحقاً، موضحين أنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية، مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي خمس سنوات من المطالبات توارى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج المملكة.