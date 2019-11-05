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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( الطائف ،جازان، عسير ،الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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