بشرى من «الإسكان» بشأن ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين للمسكن الأول يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين.

وأضاف السويلم، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “أن هذه المبادرة هي امتداد للعديد من المبادرات التي تسعى من خلالها الدولة إلى تمكين المواطنين من تلك المسكن الأول، وذلك بناء على الأمر الملكي في هذا الشأن”.

وتابع متحدث الإسكان أن هذه المبادرات تستهدف التقليل من تكلفة شراء المسكن وتذليل العقبات أمام المواطنين من خلال إجراءات إلكترونية سهلة ميسرة.