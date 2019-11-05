مواطنة تشكو: «البكتيريا» أكلت جسم والدتي داخل مستشفى عام.. و«الصحة» تعلق (فيديو)

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شكت مواطنة من تعرض والدتها المسنة لتعفن بالجروح، وإصابتها بعاهة مستديمة، بسبب الإهمال وتعرضها للبكتيريا داخل مستشفى عام.

وقالت المواطنة حنان الغامدي، خلال لقائها برنامج “ياهلا” المذاع على “روتانا خليجية”، إن والدتها دخلت مستشفى حكومي عن طريق الطوارئ، وتم إدخالها العناية الخاصة وعمل تحاليل لها وكانت سليمة، فيما أكلت البكتيريا جروحها وجسمها في العناية الخاصة.

وتابعت إن والدتها بقيت شهرين في العناية الخاصة، والمستشفى قالت إنه يجب الابتعاد عن البكتيريا حتى لا يحدث عدوى، ثم أدخلت إلى غرفة أخرى بها مصابين بتلك البكتيريا، وبعد شهرين خرجت من المستشفى، وعندما قاموا بالتغيير على الجروح صُدموا بما وجدوه.

وأشارت المواطنة، إلى أنها أبلغت مدير المستشفى وحرّرت شكوى واتصلت على بلاغات وزارة الصحة لتقديم بلاغ.

من جهته، علق ماجد الشطي المتحدث الرسمي لصحة الباحة، بقوله إن “تعرض المريض للتقرحات السريرية أمر غير مقبول، وإذا ثبت التقصير فهناك منظومة لمحاسبة المقصّر”.

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أ. ماجد الشطي – المتحدث الرسمي لصحة الباحة يعلق على قضية والدة الأخت حنان: تعرض المريض للتقرحات السريرية أمر غير مقبول، وإذا ثبت التقصير فهناك منظومة لمحاسبة المقصّر، وإلى الآن لم يثبت تقصير.#برنامج_ياهلا#خليجيةpic.twitter.com/Ejgs4UOWQy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow)November 4, 2019