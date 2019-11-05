«الجوازات»: إنجاز 64 مليون عملية عبر بوابة «مقيم»

تواصل – واس:

أنجزت المديرية العامة للجوازات في جميع فروعها ( 64.260.221 ) عملية من خلال بوابة “مقيم” منذ انطلاقها وحتى 6 / 3 / 1441 عبر الخدمات التالية :

إصدار وتجديد هوية مقيم وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة وإصدار التأشيرة المتعددة وإصدار و إلغاء تأشيرة خروج نهائي وتعديل المهنة وتمديد تأشيرة الزيارة التجارية ونقل الخدمات وتحديث المعلومات وطباعة وتوصيل هوية مقيم.

وتدعو المديرية العامة للجوازات أصحاب الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للجوازات من خلال بوابة مقيم والاستفادة من خدماتها المقدمة لهم.