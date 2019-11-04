توفى قائدها أثناء القيادة.. طالبان ينقذان حافلة مدرسية من كارثة في «تيماء»

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في مشهد بطولي، بادر طالبان بمتوسطة محمد بن مسلمة بمحافظة تيماء، صباح اليوم الاثنين، لإنقاذ حافلتهم من كارثة محققة بعد وفاة قائدها أثناء القيادة.

وقام الطالبان نهار خالد الرشدان وفايز خالد الرشدان حين شعرا بإغماء قائد الحافلة وفقدانه الوعي بالذهاب لكابينة القيادة، فوجداه مغشيًّا عليه على مقود الحافلة التي كانت تسير ببطء حتى اصطدمت بصبة عمود الإنارة.

وعلى الفور، تحرك الطالبان لمقود الحافلة، وعدل الأول مسار الحافلة، بينما ضغط الآخر على الفرامل إلى أن توقفت الحافلة على المسار الأيسر، وتفاديا بذلك خروج المركبة عن الطريق الذي يشهد ازدحامًا مروريًّا.