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الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري
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تواصل – وكالات:

تقدمت حكومة المملكة الأردنية باستقالتها اليوم (الإثنين) تمهيداً لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

وطلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزّاز، من طاقمه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

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