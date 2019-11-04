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بيشة.. المرور يضبط 11 «درباوياً» ويتوعد المخالفين

بيشة.. المرور يضبط 11 «درباوياً» ويتوعد المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت إدارة مرور بيشة 11 مركبة يقودها عدد ممن يطلق عليهم “الدرباوية”، وتسجيل 208 مخالفات، قبل حجز جميع المركبات وتطبيق النظام بحق الموقوفين، وتم ضبط الشاحنات المخالفة في الدخول مع كبري نمران غرب بيشة.

ودعا “مرور بيشة” جميع من يمارس هذه المخالفات، أو يحضر إلى مواقع التجمهر، إلى الابتعاد عنها حيث تؤدي إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات، كما توعد بتطبيق أقصى العقوبات النظامية الصارمة للحد من هذه الظاهرة.

تم تنفيذ هذه الخطة بمتابعة من مدير مرور إدارة عسير العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني، وإشراف من مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني، وبناءً على ما توافر من معلومات من قبل بحث المرور حول وجود تجمعات وممارسة التفحيط وبعض المخالفات الأخرى بطريق الملك سلمان.

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