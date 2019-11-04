«متحدث العمل» يعلن تفاصيل القبض على والد الطفل السوري «المعنف»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على والد الطفل السوري المعنف والذي ظهر في أحد المقاطع، وعليه آثار التعذيب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه تم التنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية والتوصل لمسكن الطفل السوري المعنَّف، وألقت القبض على والده الذي قام بتعنيفه.

وأضاف أبا الخيل أن الطفل نُقل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته، فيما سيُحال المعنِّف للنيابة العامة، وفقا لـ”العربية نت”.

وكان الطفل (7 أعوام) ظهر في مقطع فيديو متداول، وآثار الضرب على عينه وجبهته، وتحدث عن تعرضه للتعنيف والإيذاء من قبل والده.

ووجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق الأب بعد تداول مقطع الفيديو.