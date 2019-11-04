كيف يحافظ كبار السن على قوة النظر؟.. استشاري يجيب (فيديو)

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نصح دكتور محمد قوقندي، استشاري العيون كبار وصغار السن، باستشارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة في حالة الشعور بمشاكل في النظر.

وقال “قوقندي” في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ليس شرطا أن يكون كبير السن ضعيف البصر، فهناك من هم كبار في السن وبصرهم ستة على ستة.

وأضاف أن أي شخص لديه مشاكل في البصر عليه استشارة الطبيب سواء كبير أو صغير، وهناك شيء منتشر عند كبار ممن تعدوا الستين عاما، وهو مشكلة الماء الأبيض.

وأضاف أن مشكلة الماء الأبيض، الحمد لله حلها بسيط، وممكن النظر يتحسن بالنظارة أو بإجراء عملية بسيطة ويعود النظر للمستوى الطبيعي مائة بالمائة.