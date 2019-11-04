توجيه من مدير تعليم عسير بعد تداول مقطع زيارة مسؤول لمدرسة بنات

تواصل – فريق التحرير:

وجه مدير تعليم عسير سعد الجوني تعميماً إلى المساعدين وجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس والمعاهد بالمنطقة، بعدم إدخال أي مدرب إلا بعد موافقته شخصياً.

وتضمن التعميم عدم إدخال عمال الصيانة إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة، مستثنياً الحالات الطارئة، مع إبلاغ جهة الاختصاص بذلك، وحملهم المسؤولية عن حدوث أي مخالفات.

يذكر أن رواد مواقع التواصل كانوا قد تداولوا أمس الأحد، مقطع فيديو لأحد قيادات التعليم وهو يقوم بزيارة لإحدى مدارس البنات بعسير في وقت الدوام الرسمي وبحضور عدد من المعلمات، ودخوله غرفة بها معلمات في وقت الدوام الرسمي.

وتسبب المقطع المتداول في إثارة حالة من الجدل خاصة بين أولياء الأمور، ما دعا مدير التعليم بعسير للتعليق وإصدار التعميم السابق.