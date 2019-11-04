والدة معلم توزع مبالغ مالية على طلاب ابنها المتوفى (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

وزعت والدة أحد المعلمين مبالغ مالية تشجيعية على طلاب ابنها المتوفى، تخليداً لذكراه ووفاءً للعلاقة التي كانت تربطه معهم ومواصلةً لاهتمامه بهم، حيث وافته المنية بعد أن اشترى هدايا بمبلغ 20 ألف ريال كان ينوي توزيعها على طلابه.

ونشرت مدرسة ابن خلدون بمحافظة الزلفي مقطع فيديو، يظهر الطلاب داخل الصف وهم يلوحون بالمبالغ التي وزعتها والدة معلمهم الراحل “سلطان التركي”، والفرحة تبدو على وجوههم.

وكان الفيدي سلطان التركي يعمل بإحدى مدارس الزلفي في منطقة الرياض قبل وفاته العام الماضي، واشتهر بعلاقته الطيبة مع طلابه وتحفيزهم، وكان قد اشترى هدايا بمبلغ 20 ألف ريال ليوزعها على طلابه تحفيزاً وتشجيعاً لهم على المثابرة والاجتهاد والنجاح، إلا أنه توفي قبل أن يوزعها.