عفيف.. ضبط مُقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير مجهول المصدر

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة عفيف مقيم عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لم يقدم ما يثبت مصدره، حيث كان يخفيه داخل مركبته وتمّ ضبطه من قِبل دوريات الأمن بالمحافظة.

وذكرت مصادر أنه في إحدى نقاط التفتيش التي تقيمها فرق الدوريات بمتابعة قائد دوريات أمن عفيف النقيب توفيق مفرح بن شهيل، اشتبهت الفرقة في إحدى السيارات المارة يقودها مقيم وبتفتيشها ضُبط بداخلها مبلغ مالي كبير، وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال لم يقدم أيّ مستند رسمي يوثّق مصدرها.

كما أسفرت عمليات التفتيش، مساء أمس، عن ضبط أسلحة “بندقية آلية ومسدس” غير مرخصة مع أحد الأشخاص، وتمّ إحالة الجميع والمضبوطات إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.

يُشار إلى أن الأنظمة تمنع حمل الأموال والتنقل بها دون وجود إثبات رسمي يبيّن مصدرها الشرعي، مع تأكيد الجهات المختصة دائماً على إجراء التعاملات المالية عن طريق الخدمات البنكية وعدم حملها حفاظاً على الأمن والسلامة.