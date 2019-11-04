مكة.. إصابة 18 شخصاً إثر حادث تصادم على طريق عرفة

تواصل – مكة المكرمة:

شهد طريق عرفة بالعاصمة المقدسة حادث تصادم وقع صباح اليوم بين حافلتين وشاحنة أسفر عن إصابة 18 شخصاً تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة، فيما باشرت دوريات المرور وفِرَق الهلال الأحمر الحادث.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، تَلَقّت صباح اليوم الاثنين بلاغًا من مواطن يُفيد بوجود حادث تصادم بين حافلتين في طريق عرفة الخط الدائري خلف الطوارئ وبه عدد من الإصابات.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه 9 فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف، وحين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 18 إصابة، منها إصابة بليغة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 6 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت 10 إصابات إلى مستشفى الملك فيصل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن سبب الحادث عدم أخذ الحيطة والحذر، وتجاهل الأفضلية في قواعد السير في الطريق.