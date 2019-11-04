ضبط شاب بحالة غير طبيعية بعد صدمه سيارة مواطن ودورية مرور بالباحة

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ضبطت شرطة مرور منطقة الباحة شاب عشريني بحاله غير طبيعية يقود مركبه مسروقة، بعدما صدم سيارة مواطن ودورية مرور، مما أسفر عن إصابة رجل أمن.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمرور منطقة الباحة من مواطن يفيد أن سيارة يقودها شاب في العشرينيات من العمر صدم مركبته وفر هرباً، وعلى الفور تم التعميم على السيارة الهاربة وعند ملاحظته ومحاولة استيقافه من قبل دورية المرور قام بصدم الدورية ولاذ بالفرار مما أدى إلى إصابة رجل أمن ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

وبتوجيه مباشر من مدير مرور المنطقة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي تم توجيه أكثر من دورية للبحث عن الشاب والسيارة، وبمتابعة دقيقة من مدير قسم السير الرائد علي بن سعيد الغامدي ومشرف المرور السري الرقيب أول محمد علي الغامدي تمت ملاحظة الشاب وتضييق الخناق والقبض عليه مترجلاً على الأقدام واتضح أنه بحالة غير طبيعية وتم ضبط المركبة التي يقودها في مكان آخر، حيث اتضح أنها مسروقة وضُبط أيضاً بحوزته مواد مُسكرة.