على مدار 14 عاماً.. طلاب ابتدائية الإمام أبي حنيفة بالرياض يشاركون في برنامج «حفظ النعمة»

تواصل – فريق التحرير:

انطلاقاً من حرص الشريعة الإسلامية المطهرة بعدم هدر النعم، وشكرها، وتقدير الخيرات والمحافظة عليها وعدم التبذير والإسراف بما تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده، تم إطلاق مشروع “حفظ النعمة” قبل 14 عاماً، والذي يهدف إلى الحفاظ على تلك الثوابت وغرسها في نفوس المواطنين وفى النشء وتحديداً في سن الطفولة بالمدارس.

وعن البرنامج وأهدافه الطموحة، قال رائد النشاط بمدرسة الإمام أبي حنيفة الابتدائية في الرياض سعود بن مساعد القباني: “تتلخص أهداف البرنامج في استشعار قيمة حفظ النعمة وإكرامها وإعادة تدوير البلاستيك المرمي والاستفادة منه واكتشاف المواهب بالمدارس، وزرع ثقافة الوقف لدى الطلاب حيث جعلت الحاوية الكبيرة على شكل وقف وقد ساهم فيها الجميع، وغرس مفهوم قيمة التطوع لعمل الخير في نفوس الطلاب حتى يتسنى لهم القيام بجمع النعمة بكل نشاط وحيوية”.

وأضاف “القباني”: “انطلقت الفكرة عام ١٤٢٧هـ في مدرسة الشيخ ابن سعدي بواسطة الأستاذ خليل السبر ثم في عام ١٤٣٧هـ انتقلت إلى مدرسة الإمام أبي حنيفة وعقدت العزم على الاهتمام بهذا البرنامج وتطوير الفكرة واتخذت الآلية المتمثلة في وضع حاوية مخصصة لحفظ النعمة في ساحة المدرسة الداخلية والاستفادة من البلاستيك وإعادة تدويره وكتابه عليه عبارة مخصصة للبرنامج ووضعه في كل فصل دراسي”.

قيمة التطوع لعمل الخير

وتابع أنه في نهاية كل أسبوع يقوم بعض الطلاب المتطوعين بجمع النعمة الموجودة في كل فصل وفي الحاوية ومن ثم إرسالها لمن يستفيد منها والفكرة ليست مكلفة حيث تم الاستعانة بالإمكانات المتاحة.

وأشار “القباني” إلى أنه بفضل الله ثم بتكاتف الزملاء والطلاب لاقت الفكرة نجاحاً وقبولاً من المدرسة ومن المجتمع ككل إذ أنه لم تمض سنة كاملة على تصوير وتوثيق هذا البرنامج على برنامج التواصل حيث تم إنزال المقطع في شهر رجب من العام الماضي ١٤٤٠هـ فتجاوزت مشاهداته الـ٥٠ ألف مشاهدة.

إشادة واسعة من الدعاة

وأكد “القباني” أن البرنامج أشاد به الكثير ممن لهم بصمة مؤثرة في المجتمع من أمثال الأستاذ إبراهيم العمري مدير عام التعليم بتبوك والدكتور عائض القرني الداعية المعروف والدكتور عادل العبدالجبار الداعية المعروف والدكتور عبدالعزيز الخشلان مدير مكتب التعليم بجنوب الرياض ،والدكتور عبدالعزيز السدحان الداعية المعروف والشيخ إبراهيم الدويش الداعية المعروف والدكتور عبدالعزيز آل داود الإعلامي المعروف وعبدالله الدكان مدير الإشراف التربوي في إدارة التعليم بمحافظتي الحوطة والحريق وغيرهم الكثير من المشرفين التربويين والأساتذة الأفاضل والأخوات الفاضلات.

من جانبه، قال قائد مدرسة أبي حنيفة الابتدائية، أحمد علي آل غانم: إنه من فضل الله وكرمه أنه لم تمض سنة كاملة على هذا البرنامج حتى تجاوزت مشاهداته الـ٥٠ ألف مشاهدة، وأشاد به الكثير ممن لهم بصمة مؤثرة في المجتمع كالدعاة المربيين ‏وغيرهم الكثير من المشرفين التربويين.

وأضاف آل غانم، أن برنامج “حفظ النعمة” ينمّي عند أبنائنا حب الخير ويفتح لهم أبواب الأجر والثواب كما يعزز فيهم قيم التعاون والتطوع والبذل والعطاء لا شك أن هذا البرنامج رائد في فكرته وفي تنظيمه، متوجهاً بالشكر لمن تواصل مع القائمين على البرنامج وأثنى عليه ونشره ولا يفوتني أن أشيد بالقائم والمشرف على البرنامج الأستاذ سعود القباني الذي رعى هذا البرنامج منذ ولادته وتابع أشده ورأى ثمرته فشكرا له على كل ما قدم وبذل كما أتمنى أن أرى هذا البرنامج في كل مدارسنا ومجتمعاتنا فبحفظ نعم الله يحفظنا الله تعالى.