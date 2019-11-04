أمانة جدة توضح لـ«تواصل» ملابسات وفاة عامل إثر سقوطه في خزان صرف صحي

تواصل- فريق التحرير:

أرسلت أمانة محافظة جدة إفادة لـ”تواصل”بشأن الخبر المنشور يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الماضي، تحت عنوان “وفاة عامل وإصابة آخر سقطا في خزان صرف صحي بجدة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي في خطاب أرسله للصحيفة، يوضح فيه ملابسات الواقعة، إن خزان الصرف الصحي بالموقع المذكور يقع داخل حدود ملكية خاصة ولا يتبع لمرفق أمانة محافظة جدة، كما تبين أن العاملين كان تواجدهما بالموقع لغرض تنفيذ أعمال تنظيف خزان الصرف الصحي الذي وقعت به الحادثة.

وكانت “تواصل” قد نشرت تفاصيل حادث سقوط شخصين في خزان صرف صحي بحي الحمدانية، وأسفر عن وفاة عامل إثيوبي، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، من إنقاذ عامل آخر مصري الجنسية من داخل الخزان.