عقوبة رادعة بحق المتسترين علي مخالفي الإقامة والعمل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

إجراء عاجل من التعليم ضد «قيادي» زار مدرسة بنات في عسير (فيديو)

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

توضيح مهم من «التعليم العالي» بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

التفاصيل الكاملة لاكتتاب «أرامكو».. تحديد النطاق السعري للأسهم خلال 10 أيام

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

هيئة السوق المالية توافق على طلب «أرامكو» لطرح أسهمها للاكتتاب

عقوبة رادعة بحق المتسترين علي مخالفي الإقامة والعمل

عقوبة رادعة بحق المتسترين علي مخالفي الإقامة والعمل
0

تواصل – واس:

أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً, وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) من أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات, والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية ( تسجيل هروب ) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال (15) يوماً فقط من تقديم البلاغ وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظاماً التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«السديس» يُدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

«السديس» يُدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

بعد 4 أيام من تطبيقها.. تعرّف على أبرز مخالفات «الذوق العام» المرصودة بالأماكن العامة

بعد 4 أيام من تطبيقها.. تعرّف على أبرز مخالفات «الذوق العام» المرصودة بالأماكن العامة

بٌشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

بٌشرى سارة من «الإسكان» للمستفيدين من القروض القائمة قبل عام 2017

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد
الرجعية والإسلام
تدوينات حرة

الرجعية والإسلام

المزيد
جبر الخواطر.. عبادة وفن!
مقالات

جبر الخواطر.. عبادة وفن!

المزيد
الطوفان القادم 17
مقالات

الطوفان القادم 17

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>